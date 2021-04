Flamengo monitora meio-campista do Atlético de Madrid, diz site

O Flamengo está interessado e acompanha o volante Lucas Torreira, que está emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid até junho de 2021. As informações foram publicadas pelo portal UOL.

O uruguaio quer voltar à América do Sul para ficar mais perto da família após perder a mãe, vítima de COVID-19. A vontade de Torreira seria atuar no Boca Juniors, que já teria iniciado os primeiros contatos, mas o time brasileiro fez uma consulta da situação.

Apesar disso, ainda não há qualquer negociação. Na Gávea, o volante reencontraria o amigo de infância Arrascaeta. Revelado no Montevideo Wanderers, Torreira passou por Pescara e Sampdoria antes de ir para o Arsenal por 30 milhões de euros, em 2018.

“Não é uma decisão precipitada. Fui para a Itália aos 17 anos, sempre longe da minha família. Dói quando estou fora no fim de ano, em aniversários, dói muito. Espero que possa ir ao Boca”, disse Torreira à ESPN Argentina.

“Hoje eu tenho contrato com o Arsenal e sou jogador do Atlético até o meio do ano, mas espero que os clubes possam encontrar algo para o meu bem, eu mereço”.