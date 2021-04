Flamengo monitora o volante Lucas Torreira, emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid

Atento ao mercado exterior em busca de oportunidades de mercado, como ocorreu com o zagueiro Bruno Viana, o Flamengo monitora a situação de Lucas Torreira, volante que pertence ao Arsenal e que está emprestado ao Atlético de Madrid. A informação inicial é do site “Uol”.

Aos 25 anos, Lucas Torreira não tem sido muito aproveitado por Diego Simeone no Atleti, onde possui vínculo até junho deste ano. Insatisfeito, o uruguaio já teria manifestado o interesse de retornar ao futebol sul-americano para, sobretudo, ficar perto da família. A morte recente de sua mãe impulsionou a decisão.

Torreira tem contrato com o Arsenal até junho de 2023 e custou 30 milhões de euros aos cofres do clube londrino, em 2018. De acordo com o portal, ele dará prioridade ao Boca Juniors, que já admitiu estar interessado no meio-campista.

Revelado no Montevideo Wanderers, Lucas Torreira não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa, mais precisamente para defender as cores do Pescara, da Itália. No país, o atleta da seleção uruguaia ainda jogou na Sampdoria.