Flamengo monitora situação do volante uruguaio Torreira

O Flamengo adiantou que nesta temporada não vai fazer grandes investimentos em reforços. No entanto, os rubro-negros estão de olho para as oportunidades no mercado.

O volante Torreira, atualmente no Arsenal, manifestou o interesse de sair do futebol europeu. O uruguaio pertence ao Atlético de Madrid, que pode cedê-lo na próxima janela de transferências.

Torreira adiantou que sua preferência é por atuar no Boca Juniors. Os representantes do jogador já teriam iniciado as conversas com os argentinos.

No entanto, o Flamengo está acompanhando a situação e pode fazer uma proposta para o volante. Os rubro-negros podem seduzir o jogador com um melhor salário e com a chance de atuar em dos clubes mais fortes da América do Sul.

Torreira tem 25 anos, sendo presença constante nas convocações para a seleção do Uruguai. Por meio da assessoria de imprensa, o Flamengo nega qualquer interesse pelo atleta.