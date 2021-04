Flamengo não para em Pepê e deve negociar mais dois jogadores; dupla não integra planos de Rogério Ceni

A diretoria do Flamengo segue realizando mudanças no elenco do técnico Rogério Ceni e a expectativa é por novas baixas nos próximos dias. Depois de acertar a saída do meio-campista Pepê, que irá defender as cores do Cuiabá, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, outros dois jogadores devem se despedir em breve da Gávea.









De acordo com informação do jornal “O Dia“, o Mengão busca solucionar as situações de Klebinho e Ronaldo. Tanto o lateral-direito quanto o volante treinam em separado do elenco e não integram o planejamento do técnico Rogério Ceni. O defensor chegou a ficar próximo de fechar com o Santa Cruz, mas o Flamengo recuou nas conversas.

Após defender o Verdy Tokyo, do Japão, nos últimos dois anos, Klebinho entrou na mira do clube pernambucano, mas Rogério Ceni teria vetado o negócio. “O Flamengo optou por manter o jogador no elenco, embora a gente tivesse um acordo apalavrado com o Santa Cruz. O pré-contrato não foi devolvido e tive a posição do clube, comunicando a decisão do clube“, revelou, no início do mês, o empresário do jogador, Bernardo Escansette. O vínculo do jogador vai até o final de 2021.

Ronaldo: disputou o Brasileirão 2020 pelo Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Já Ronaldo tem contrato ainda mais curto com o Mais Querido, até o próximo mês de junho. Depois de disputar o último Brasileirão com a camisa do Bahia, o volante vive uma situação semelhante a de Pepê. Antes de liberar o meio-campista, o clube carioca conseguiu um acordo com o Cuiabá para manter 20% dos direitos econômicos, modelo que é novamente visto como ideal.

Atualmente com 22 anos, Klebinho chegou a ter passagens pela base da Seleção Brasileira e foi campeão da Copinha. No elenco profissional, recebeu apenas 7 oportunides conforme o “oGol”. Já Ronaldo, hoje com 24 anos, disputou 52 jogos e marcou um gol nas últimas duas temporadas pelo Bahia.