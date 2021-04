Flamengo pede adiamento de clássico com o Vasco para quinta-feira

O Flamengo solicitou à Ferj o adiamento da partida com o Vasco para a quinta-feira, dia 15 de abril. Por ora, o Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, está marcado para quarta, às 21h no Maracanã. O pedido da direção da Gávea é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista da Supercopa do Brasil no domingo.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pelo LANCE! junto ao departamento de futebol do Flamengo.

O elenco do Flamengo está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta nesta terça no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco.

Caso o clássico seja remarcado, a tendência é de que Rogério Ceni mande a campo uma equipe próxima da considerada titular. Uma vitória garantirá a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Carioca e, assim, o treinador poderá a trabalhar visando somente a estreia na Copa Libertadores.

Depois do jogo contra o Vasco, o Flamengo enfrenta a Portuguesa pelo Estadual – a partida está agendada para sábado – e, no próximo dia 20, terça-feira, enfrenta o Vélez Sarsfield, na Argentina, na primeira rodada do Grupo G,