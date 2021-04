Flamengo perdeu Gustavo Gómez por R$ 5 mil e ‘outro fenomenal’ que foi preterido por gringo que decepcionou

Um dos principais nomes do Palmeiras, Gustavo Gómez quase pintou no Flamengo antes de acertar com o time alviverde. Só que a direção rubro-negra desistiu por causa de R$ 5 mil, segundo o empresário André Cury.

Durante entrevista ao jornalista Venê Casagrande, o agente trouxe detalhes da negociação em 2018. De acordo com Cury, os cartolas saíram da jogada por causa de ‘porcaria’ financeira, o que permitiu que o paraguaio fosse contratado pelo Palmeiras.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Jogador era do Flamengo. Faltavam detalhes. Faltava 5 mil, porcaria. Detalhes pequenos. Liguei para o Fred Luz (CEO da antiga gestão) e disse para resolver. Ele falou que não interessava mais. Foi até áspero. Falei: ‘está bom’. Desliguei e ofereci ao Palmeiras”, afirmou o agente.

Gustavo Gómez atualmente vive grande fase do Palmeiras e é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Ainda na entrevista, André Cury disse que outro paraguaio quase acertou com o Flamengo, mas o financeiro travou.

Segundo ele, Bruno Valdez, que na época defendia o Cerro Porteño e está no América-MEX, é fenomenal, mas acabou preterido por Donatti, que fracassou no Rio de Janeiro.

“O Flamengo teve dois zagueiros fenomenais na mão. Um é o Gustavo Gómez. o outro é um paraguaio do América (Valdez) que faltava R$ 500 mil. Aí contrataram o Donatti”, finalizou.

Valdez voltou ao radar do Flamengo em 2019. Ele tinha a aprovação de Jorge Jesus, mas a negociação não evoluiu.