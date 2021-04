Flamengo pode perder vice-presidente de futebol

O Flamengo pode ter que promover uma mudança drástica no seu departamento de futebol. O vice-presidente Marcos Braz pode ter que se afastar do clube. Isso porque nos próximos dias o Conselho Deliberativo vai votar proposta que impede pessoas que ocupem cargos públicos ou se candidatem a eles permaneçam em postos de poder no Rubro-Negro.

A medida foi apresentada pelo grupo “Flamengo da Gente” e tratada internamente como uma tentativa da oposição de afastar Braz. Isso porque o dirigente foi acusado no ano passado de usar a máquina do clube para se eleger vereador.

Caso a medida seja aprovada pelo Conselho Deliberativo é possível que Braz tenha que se afastar. Mas várias emendas serão apresentadas pelos conselheiros nos próximos 20 dias, antes da votação. Assim a discussão promete esquentar.

Conselheiros ligados à atual gestão vão tentar fazer que o projeto, se aprovado, passe a valer apenas nas próximas eleições. Já a oposição vai tentar seu cumprimento imediato. Além disso tem conselheiros que entendem que a medida traria prejuízo ao Flamengo, uma vez que ter bom relacionamento com as esferas políticas pode ajudar em vários aspectos. Marcos Braz não se posicionou sobre o caso.