Flamengo pode receber R$ 10 milhões por venda de Vitor Gabriel ao Braga, de Portugal

Com a meta de arrecadar mais de R$ 90 milhões com venda de atletas na janela de transferências no meio do ano, o Flamengo pode garantir parte desse valor sem enfraquecer o elenco atual. Emprestado ao Braga, o atacante Vitor Gabriel vem deixando boa impressão no clube português, que tem a intenção de contratá-lo em definitivo nos próximos meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal “O Dia”.

Revelado nas categorias de base rubro-negra, o jovem de 21 anos vem se destacando na equipe B do Braga e tem vínculo com o clube até o fim de junho deste ano. Se confirmar a intenção de compra, os portugueses irão desembolsar cerca de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos de Vitor Gabriel.

Neste momento, o atacante está fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni, que não se oporia à venda em definitivo. Dessa forma, caso o Braga não exerça a opção de compra, o Flamengo teria que buscar outro destino ao atleta.

Desde janeiro de 2020 no Braga, Vitor Gabriel costuma treinar com a equipe principal, mas disputa as partidas com o time B e tem tido destaque. Na temporada 2020/2021, foram 19 partidas, oito gols marcados e oito assistências.