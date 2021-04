Flamengo: provocou? Bruno Henrique manda recado após conquista da Taça Guanabara: ‘Nós comemoramos título’

Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Bruno Henrique não costuma ter papas na língua. E desta vez não foi diferente.

Logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, no último sábado (24), e que deu o título da Taça Guanabara ao Flamengo, o atacante mandou um recado nas redes sociais. Segundo ele, o que vale é comemorar caneco.

“Nós comemorados títulos”, disse o camisa 27, em post feito nas redes sociais.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Bruno Henrique não deixou claro para quem era, mas o Flamengo viveu um momento delicado após perder por 3 a 1 para o Vasco e empatar com a Portuguesa-RJ na rodada seguinte.

O jogador tem o histórico de exaltar as campanhas rubro-negras, como aconteceu em 2019 no momento em que surgiu o termo ‘Outro patamar’, que virou slogan do clube. Tudo aconteceu após o empate em 4 a 4 com o Vasco, cercado de muita provocação e que contou com o desabafo de Bruno Henrique, na época.

“A equipe está de parabéns pelo desempenho, pela atitude. E só quero deixar um recadinho: nós estamos brigando por título, e eles eu não sei pelo que estão brigando. Temos que ter a cabeça no lugar. Isso aqui (briga) é o que eles queriam. Ficar fazendo gracinha. O (zagueiro do Vasco) Henríquez ali o tempo todo falando… Então, temos que ter a cabeça no lugar, porque estamos em outro patamar”, disse o atacante no passado.

Depois de ser campeão, o Flamengo agora foca na Conmebol Libertadores. Na terça-feira (27), o clube recebe o Unión La Calera, às 19h15, com transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real em vídeos do ESPN.com.br.