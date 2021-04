Flamengo recua e Romildo toma a frente para tentar contratar meio-campista colombiano; jovem de 23 anos foi oferecido

A torcida do Grêmio vive a expectativa para saber como o time irá se comportar na sequência da temporada com a chegada de Tiago Nunes. O comandante foi contratado para substituir Renato Portaluppi, que saiu após longos anos. O presidente Romildo Bolzan Júnior decidiu apostar em um técnico brasileiro, mesmo após que alguns gringos foram oferecidos.









O técnico gostaria de alguns reforços pontuais e tem conversado isso com a diretoria gremista. Romildo não pretende mais trazer jogadores de peso e deseja que o clube busque atletas promissores e que não estejam tão valorizados. Vários atletas são oferecidos ao Imortal diariamente e, entre os nomes, está do meio-campista Yeison Guzmán.

O jovem de 23 anos quase foi contratado pelo Cruzeiro, mas o negócio acabou não dando certo. Ele também foi sugerido ao Flamengo, mas que não se empolgou com e recuou, como informou o jornalista Venê Casagrande. Assim, o Imortal teria caminho livre para tentar fechar a contratação do atleta.

Yeison Guzmán

23 anos. Uma grande promessa do futebol colombiano. Meia ofensivo (posição que PRECISAMOS). Cruzeiro estava contratando ele por 1,2 milhão de dólares (R$ 6,7 milhões). @marcosbrazrio Vai nessa. Confia! pic.twitter.com/Gem7SWhtOK — BastidoresCRF (@BastidoresFla)

April 21, 2021





O jogador veste a camisa do Envigado F.C., da colômbia. O atleta está avaliado em 1,2 milhão de dólares (R$ 6,7 milhões). Valores que estariam dentro do orçamento gremista. Por enquanto, ainda não existe algo avançado, mas as conversas podem ser intensificadas na medida que o nome for aprovado pelo técnico Tiago Nunes.

Os representantes de Guzmán acreditam que o melhor para sua carreira seria acertar com algum time do Brasil. O jovem aguarda o desfecho do seu futuro para saber onde irá atuar nessa temporada.