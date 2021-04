Flamengo relaciona Arrascaeta para estreia na Libertadores contra o Vélez; veja lista

O Flamengo já tem seus jogadores disponíveis para a estreia na Conmebol Libertadores contra o Vélez Sarsfield na próxima terça-feira (20), no estádio José Amalfitani. A grande novidade é o meia Giorgian de Arrascaeta.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A partida terá transmissão ao vivo e com exclusividade na TV fechada no FOX Sports, a partir de 21h15, com acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

O meia uruguaio esteve de fora dos últimos dois jogos do time carioca por conta de um imbróglio contratual com o clube. O jogador gostaria de rever seu contrato por conta de um acordo verbal feito com o clube, mas o mesmo estaria travado.

No último sábado (17), o meia mandou um recado para os torcedores em seu perfil oficial no Instagram, tranquilizando os fãs e se declarando pelo clube.

“Eu amo vocês. Não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós”, disse o uruguaio em uma selfie postada na rede social.

Ausência esperada, Rodrigo Caio não viajará para a Argentina. O zagueiro está suspenso depois de ter sido expulso na partida que eliminou o Flamengo na última Libertadores contra o Racing.