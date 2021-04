Flamengo renova com promessa de 18 anos e coloca multa em R$ 468 milhões, diz jornal

O Flamengo se movimenta no mercado da bola, mas não apenas no elenco principal. O clube renovou o contrato de uma promessa de 18 anos e estabeleceu a multa rescisória do novo vínculo em R$ 468 milhões (70 milhões de euros) para negociações internacionais, informou nesta terça-feira o jornal ‘O Dia’.

Trata-se de Otávio, zagueiro canhoto das categorias de base do clube rubro-negro. Em 2020, o atleta chegou a atuar pelo time principal no empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, quando o Flamengo precisou recorrer aos jovens devido a um surto de COVID-19 no elenco de cima.

Apesar dos altos valores para o mercado internacional, a multa rescisória é bem menor em caso de negociação no mercado doméstico, ainda de acordo com as informações do ‘O Dia’. Se quiser sair para outro clube do Brasil, o valor estipulado em contrato é de R$ 40 milhões.

Com a renovação, Otávio agora tem contrato até 2023 e também recebeu um aumento salarial.

No time principal, o elenco do Flamengo tem no momento os zagueiros Rodrigo Caio, Thuler, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o reforço Bruno Viana. O volante Willian Arão também tem sido utilizado na posição por Rogério Ceni.