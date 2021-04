Flamengo: Rubro-Negro é o clube esportivo mais popular da América no Instagram, com mais de 36 milhões de interações | Bolavip Brasil

O Flamengo apareceu na primeira colocação na lista de clubes esportivos mais populares da América no Instagram. De acordo com levantamento realizado pelo site especializado Deportes & Finanzas, o Rubro-Negro teve 36,6 milhões de interações na rede social em março deste ano.

A equipe brasileira ficou na frente de gigantes da NBA como Lakers e Warriors, que figuraram em segundo e terceiro lugar, com 31,8 milhões e 22,9 milhões de engajamento, respectivamente. A dupla do basquete foi seguida pelo time de futebol River Plate, da Argentina, com 21,5 milhões.

O São Paulo, que hoje vive um bom momento sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo, também surgiu no ranking e completou o top 5, com 15,1 milhões de interações no Instagram.

Flamengo também aparece em ranking dos clubes mais populares do mundo no Instagram

O Flamengo ainda apareceu na lista de 20 clubes com mais interações no mundo. A nível global, o Mais Querido do Brasil ficou em 11° lugar, atrás de equipes como Barcelona, Real Madrid e Liverpool, mas também foi o brasileiro mais bem colocado no ranking.