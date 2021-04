Flamengo se reapresenta visando semifinal do Carioca; Rodrigo Caio trabalha à parte no Ninho

Após a vitória sobre a Unión La Calera, na terça, e folga no dia seguinte, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta tarde, no Ninho do Urubu, já visando a semifinal do Campeonato Carioca. Rodrigo Caio, que já vem desfalcando o time, não deve ficar à disposição de Rogério Ceni contra o Volta Redonda. Nesta quinta, o zagueiro, em tratamento de uma fibrose na coxa direita, ainda trabalhou à parte dos companheiros no CT do Rubro-Negro.

Além dele, Thiago Maia também segue em recuperação no depatamento médico. Os demais jogadores , inclusive os que foram titulares na vitória por 4 a 1 na Libertadores, trabalharam no gramado sob o comando de Rogério Ceni.

A tendência é de que, no sábado, o comandante mande uma equipe mesclada entre titulares e reservas para enfrentar o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal do Carioca. A bola rola às 21h5, no Maracanã, com transmissão em tempo real do LANCE!. Confira a chave e as datas das semis do Estadual aqui!