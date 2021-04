Flamengo sofre mais uma baixa no elenco para a disputa da Libertadores

O Flamengo enviou uma lista com 50 nomes para a disputa da Conmebol Libertadores. Só que já sofreu mais uma uma baixa recente: Lucas Bauru.

O jogador, criado nas categorias de base do clube, acabou sofrendo uma grave lesão no ligamento no joelho esquerdo. Com isso, deve ficar ausente por seis meses.

Além de Lucas, o clube também já não conta com mais um da relação. Pepê se despediu do clube nas redes sociais e agora vai defender o Cuiabá.

Com isso, Rogério Ceni agora tem 48 nomes à disposição para a disputa da competição sul-americana.

O Flamengo começou a competição vencendo o Vélez Sarsfield por 3 a 2, na última terça-feira (20), na Argentina. Nesta terça-feira (27), o time carioca recebe o Unión La Calera, às 19h15, com transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real com vídeos do ESPN.com.br.