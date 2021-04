Flamengo tem baixa de última hora para pegar Portuguesa e que pode virar dúvida para Libertadores

O Flamengo sofreu uma baixa de última hora para a partida contra a Portuguesa, neste sábado, às 21h, pelo Carioca. Trata-se do zagueiro Léo Pereira.

Com uma gastroenterite, o defensor deixa de ser uma opção para o confronto. Gabriel Noga foi convocado para entrar na relação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!