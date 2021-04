Flamengo tem novo patrocinador para a sua camisa

O Flamengo acertou nesta terça-feira (27) o contrato de patrocínio com o Mercado Livre, site de vendas de diversos produtos online. A parceira terá duração de 20 meses se for aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A empresa terá a marca estampada nas camisas de jogo e de treino. O preseidente rubro-negro, Rodolfo Landim comentou sobre o novo negócio.

“Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor“, falou.

O anúncio da novidade foi postado nas redes sociais do Flamengo. Com contrato válido até 2022 se a parceira for aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, ainda não há informações de qual lugar o logo do Mercado Livre estará estampada no uniforme.