Flamengo tenta adiar clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca

O Flamengo está embalado pela conquista do título da Supercopa do Brasil. Além disso, os rubro-negros se garantiram nas semifinais do Campeonato Carioca com três rodadas de antecipação.

Os flamenguistas não precisaram entrar em campo para assegurar uma vaga nas semifinais do Estadual. Os resultados do fim de semana foram benéficos aos rubro-negros.

Mesmo assim, a intenção do Flamengo é terminar a Taça Guanabara, fase de classificação do Carioca, na primeira posição. Atualmente, os rubro-negros estão na segunda colocação, com 19 pontos, um a menos que o Volta Redonda.

O Flamengo pode reassumir a ponta no clássico contra o Vasco da Gama, no fechamento da nona rodada. A partida está marcada para esta quarta-feira, mas a diretoria rubro-negra tenta o adiamento para a quinta-feira.

Segundo Pedro Torre, repórter dos canais ESPN, o pedido do rubro-negro tem chances de ser atendido, já que o Fla conta com o bom senso da Ferj. Inicialmente, a decisão era vista como quase impossível para o adiamento do confronto.

O pedido é para dar tempo dos titulares flamenguistas se recuperarem a tempo da final da Supercopa. Os principais jogadores receberam folga nesta segunda-feira após retornarem de Brasília.

O problema é o jogo contra a Portuguesa-RJ, pela décima rodada, está marcado para o sábado. O duelo contra a Lusa não pode ser adiado, pois vai impactar a preparação para a estreia na Libertadores, na próxima semana, contra o Vélez-ARG, na Argentina.

A intenção da comissão técnica é utilizar os titulares no clássico e escalar uma equipe completamente reservas no fim de semana. Caso não consiga, o técnico Rogério Ceni pode optar por escalar uma equipe alternativa nas duas partidas.