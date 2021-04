Flamengo: torcedores do River Plate exaltam o Rubro-Negro, esperam revanche e detonam o [Palmeiras]: ‘Time pequeno’ | Libertadores

Flamengo e Palmeiras são clubes que recentemente tiveram a oportunidade de levar a melhor sobre o River Plate. Na Libertadores de 2019, o Rubro-Negro foi campeão em cima do time comandado por Marcelo Gallardo, de virada. Já na edição seguinte da competição, o Verdão eliminou os argentinos nas semifinais.

Após o início da fase de grupos do torneio continental, os torcedores ‘millonarios’ começaram a sonhar com uma revanche neste ano. Questionados sobre qual equipe brasileira o River deveria enfrentar novamente, os adeptos não hesitaram em escolher o Mais Querido do Brasil.

Gabigol, do Flamengo, com a taça da Libertadores. Foto: Getty Images



Os fãs do time do Monumental de Núñez manifestaram tristeza ao relembrar da final da Libertadores em 2019, mas elogiaram o Fla e revelaram que gostariam de uma revanche nesta temporada.

“(Prefiro enfrentar o) Flamengo. Com o Palmeiras, já temos a sensação de superioridade. Por outro lado, ficamos com uma conta pendente contra o Flamengo pela derrota na final“, escreveu um usuário do Twitter. “O Flamengo me dá pesadelos“, publicou outro.

al flamengo, el palmeiras ya demostro q es un equipito — el Ulise (@uliseess7)

April 21, 2021





Torcedores do River Plate elogiam Flamengo e criticam Palmeiras

Os torcedores do River Plate criticaram o Palmeiras no Twitter e um adepto ainda chamou o Alviverde de ‘time pequeno’. “O Palmeiras é um time limitado, com pouca criatividade, teve muita sorte de passar pelo River nas semifinais e seguiu um caminho fácil para ganhar um título que não merecia“, analisou um fã.

“O Palmeiras mostra partida a partida o quanto joga mal, ninguém entende como ganha títulos. O Flamengo é muito mais um time, joga como todo bom brasileiro e claramente seria mais bonito vencê-los“, comentou outro.