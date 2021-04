Flamengo vai multar Léo Pereira após falta ao treino e vídeo em balada

O zagueiro Léo Pereira esteve no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira e se submeteu a um teste de Covid-19. Como o resultado foi negativo, Léo Pereira será relacionado para o duelo contra o Volta Redonda. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 21h(de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Os holofotes do treino do Flamengo nesta sexta-feira estavam voltados para a presença ou não do zagueiro. Afinal de contas, ele faltou a atividade da véspera alegando passar mal, mas acabou supostamente flagrado em uma balada em uma comunidade do Rio de Janeiro. Mas o defensor

A grande preocupação do Flamengo é que Léo Pereira foi flagrado em uma aglomeração e sem estar usando máscara. Assim, em caso de contaminação, poderia acabar prejudicando vários companheiros de elenco em um momento de maratona de jogos.

A diretoria do Flamengo evitou se posicionar abertamente sobre o caso, tratado internamente. Mas decidiu multar o jogador. O valor não foi divulgado. A postura é diferente da tomada em relação ao goleiro Hugo e ao atacante Gabigol, que também foram vistos em situação de aglomeração. Mas os dois jogadores estavam de folga e não perderam nenhuma atividade.

O zagueiro chegou ao Flamengo no início de 2020 a pedido do então técnico Jorge Jesus. O mister queria um zagueiro canhoto para substituir Pablo Marí, A diretoria, empolgada com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores, aceitou desembolsar cerca de 6 milhões de euros pelo atleta. Léo Pereira havia feito uma boa temporada pelo Athletico-PR.

Seu início no Flamengo foi como titular ao lado de Rodrigo Caio, mas as constantes falhas o fizeram perder espaço na equipe. Tanto Domènec Torrent como Rogério Ceni, que assumiram após a saída de Jesus, deram oportunidades a Léo Pereira. O jogador, entretanto, não conseguiu se firmar e hoje é a quinta opção na zaga rubro-negra. Até o volante Willian Arão, que tem atuado improvisado, tem prioridade.

Após muitos jogos sem entrar em campo, Rogério Ceni o colocou na vaga de Arão no final da partida da última terça-feira, contra o Unión La Calera-CHI, pela Libertadores. O treinador já declarou que usará um time alternativo nas semifinais do Carioca, e o fato de colocar Léo na relação aumentam as chances dele jogar. Mas depois disso tudo, será que o defensor será titular?