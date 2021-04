Flamengo veta Pedro para clássico contra Vasco

O Flamengo encerrou sua preparação para o clássico desta quinta-feira, contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. A partida será a última dos titulares antes da estreia na Libertadores.

Mais uma vez, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Pedro. O jogador segue em recuperação de uma lesão na coxa e não foi relacionado para a partida.

Pedro sofreu a lesão no clássico contra o Botafogo, ainda no início do jogo. Desde então, o jogador vem em recuperação.

O pensamento da comissão técnica é preparar Pedro para atuar contra a Portuguesa, no sábado, pelo Carioca. Com isso, o atacante ganharia mais ritmo de jogo.

O Flamengo espera ter Pedro como opção no banco na próxima terça-feira, quando os cariocas encaram o Vélez (ARG), na Argentina, pela Libertadores.