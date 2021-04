Flamengo volta a sofrer com erros defensivos

O Flamengo voltou a encontrar problemas no seu setor defensivo na estreia na Copa Libertadores. O jogo contra o Vélez Sarsfield, triunfo por 3 a 2, se complicou justamente por conta dos erros dos jogadores do setor.

Gustavo Henrique foi mais uma vez mal quando exigido. O jogador, que não conta com o carinho dos torcedores, foi facilmente driblado por Lucero no lance do primeiro gol. Tanto que ficou caído no chão.

Logo no começo do segundo tempo Gustavo Henrique ainda ficou pendurado ao cometer, de forma violenta, uma falta infantil em um lance sem perigo. Mas foi no segundo gol do Vélez Sarsfield que ficou ainda mais clara a deficiência do Flamengo. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique perdeu de forma ingênua na cabeça para Gianetti e este ajeitou para o complemento certeiro de Janson. Mesmo com quase todo o time brasileiro dentro da área, o artilheiro completou livre. Chama a atenção ainda o fato de Filipe Luís, perdido no lance, dar plenas condições, tirando o rival do impedimento.

O técnico Rogério Ceni sabe das deficiências do setor. Tanto que vem apelando de forma constante para a improvisação do volante Willian Arão na zaga. Ele costuma compor o setor com Rodrigo Caio. Mas este cumpriu suspensão contra o Racing. Além de Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira, outras opções da zaga, estão longe de agradar.

Ceni vai precisar trabalhar muito para corrigir os erros do Flamengo em um curto espaço de tempo. Na terça-feira o Rubro-Negro recebe o La Calera do Chile no Maracanã, às 19h15(de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Antes disso, no sábado, às 19h (de Brasília), o Flamengo encara o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Os dois times vão decidir a liderança da fase inicial.