Flamengo x Palmeiras: data, hora e canal da Supercopa do Brasil | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Na disputa do título da Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (11), no Mané Garrincha, às 11h (horário de Brasília). É a primeira taça em jogo na temporada de 2021. Você poderá acompanhar a partida ao vivo pela rede aberta TV Globo e pelo canal a cabo SporTV.

O Flamengo venceu o Brasileirão de 2020 (Foto: Getty Images)



O Rubro-Negro é o campeão brasileiro de 2020 e busca o bicampeonato da Supercopa: no ano passado, a equipe venceu o Athletico por 3 a 0 e faturou a taça. Já o Verdão disputa esse torneio pela primeira vez, credenciado como detentor do título da última Copa do Brasil.

Depois de disputar duas partidas com o time principal no Campeonato Carioca, o Flamengo chega embalado para o primeiro jogo decisivo. A equipe venceu o Bangu por 3 a 0 e o Madureira por 5 a 1, e ocupa a liderança da Taça Guanabara. Estão no clube praticamente todos os jogadores que iniciaram a partida da última conquista, excetuando Rafinha, que atua no Grêmio.

O Palmeiras venceu a Copa do Brasil de 2020 (Foto: Getty Images)



Do lado alviverde, Abel Ferreira retornou recentemente ao Brasil após passar férias em Portugal e prepara o time para as decisões dos próximos dias. Além da Supercopa do Brasil, o Palmeiras disputará a Recopa Sul-Americana diante do Defensa y Justicia, por ser o atual campeão da Copa Libertadores.

Flamengo x Palmeiras: como e onde assistir AO VIVO na TV

