[Flamengo x Palmeiras]: Justiça determina retorno do lockdown no DF e partida da Supercopa do Brasil fica sem palco | Bolavip Brasil

A Justiça determinou, na tarde desta quinta-feira (08), o retorno do lockdown no DF, com a proibição de eventos esportivos. Com isso, Flamengo x Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, ficou sem palco às vésperas da partida.

O confronto entre as equipes deveria acontecer no Mané Garrincha, em meio às restrições impostas por diversos estados para conter o avanço da Covid-19. Segundo informações do jornal O Globo, a CBF confia no governo para tentar reverter a situação.

Visão geral do Mané Garrincha, em Brasília. Foto: Getty Images



Caso a decisão judicial não seja mudada, outros clubes também serão prejudicados. Isso porque, além de Flamengo x Palmeiras, os duelos entre Santos x San Lorenzo, pela pré-Libertadores, e Palmeiras x Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, ficarão sem estádio para atuar.

Partida entre Flamengo x Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, está marcada para este domingo (11)

Vale lembrar que a partida entre Flamengo x Palmeiras está marcada para acontecer na manhã deste domingo (11), a partir das 11h (de Brasília). Até o momento, a CBF não se manifestou sobre um novo local ou a possibilidade de adiamento do confronto.