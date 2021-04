Flamengo x Palmeiras: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à Supercopa do Brasil | Futebol AO VIVO

Brigando para conquistar a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras medem forças neste domingo (11), no Mané Garrincha, às 11h (horário de Brasília). Trata-se do primeiro título em disputa na temporada 2021. É possível assistir à partida ao vivo pela rede aberta TV Globo e pelo canal a cabo SporTV.

O Flamengo venceu o Brasileirão de 2020 (Foto: Getty Images)



Campeão brasileiro em 2020, o Rubro-Negro busca o segundo título consecutivo da Supercopa: a equipe sagrou-se campeã ao bater o Athletico por 3 a 0 no ano passado. O Verdão, por sua vez, é estreante no torneio, estando nele por ser o campeão da Copa do Brasil de 2020.

Após jogar duas vezes com os principais jogadores no Campeonato Carioca, o Flamengo vai confiante para a partida. A equipe obteve vitórias sobre o Bangu, por 3 a 0, e sobre o Madureira, por 5 a 1, ocupando a liderança da Taça Guanabara. O único jogador dos titulares da conquista de 2020 que não está no clube é Rafinha, hoje no Grêmio.

O Palmeiras venceu a Copa do Brasil de 2020 (Foto: Getty Images)



Pelo lado palmeirense, Abel Ferreira voltou ao Brasil nas últimas semanas, depois de um período de férias em Portugal. Ele treina o time para as decisões desta semana. A equipe também enfrenta o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana, por ser o campeão da Libertadores.

Flamengo x Palmeiras: como e onde assistir AO VIVO na TV

