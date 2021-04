Flamengo x Unión La Calera: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores, Flamengo e Unión La Calera se enfrentam nesta terça-feira (27), no Maracanã, às 19h15 (horário de Brasília). Depois de vencer na estreia, o Rubro-Negro busca somar mais três pontos. Você poderá acompanhar o minuto a minuto em tempo real aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Flamengo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Ainda sem contar com Rodrigo Caio, com lesão na coxa, o técnico Rogério Ceni deve escalar uma dupla de zaga formada por Gustavo Henrique e Willian Arão. O meio-campo e o ataque deve ser composto por aqueles que habitualmente são escalados: Gérson, Diego, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Do lado do time chileno, o nome mais conhecido é o meia Valdívia, com longa passagem pelo Palmeiras. Porém, ele deve estar apenas no banco de reservas. A principal esperança de gols da equipe é o atacante Vilches.

Flamengo x Unión La Calera: assista ao tempo real da partida da Libertadores

Flamengo e Unión La Calera se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h15 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores.