Flamengo x Unión La Calera: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Em busca de se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera (CHI) nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Após estrear no torneio com vitória sobre o Vélez, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com três pontos. A equipe chilena empatou com a LDU na primeira rodada.

Para a partida, Rogério Ceni terá quase todo o elenco rubro-negro à disposição. Um desfalque importante é o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de uma fibrose na coxa direita. Sem o zagueiro, a tendência é que o treinador repita a formação que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, na última terça-feira, com Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Unión La calera:



Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 27 de abril de 2021, às 19h15

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Luis Odieva (PAR)

Onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Rodrigo Caio, Thiago Maia e César.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Ninguém.

UNIÓN LA CALERA (Técnico: Luca Marcogiuseppe)

Martín; Ramírez, García, Vilche e Wiemberg; Castellani, Valencia, Jeisson Vargas e Oyanedel; Vilches e Rivero.

Lesionados: –

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Ninguém.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.