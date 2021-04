Flamengo x Vasco: Clássico carioca chega ao intervalo com vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Flamengo

Em partida válida pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Vasco está vencendo o Flamengo pelo placar de 2 a 0, no terceiro clássico disputado pelas equipes no Estadual. O resultado está levando o Cruz-Maltino à quinta colocação, ainda com chances de classificação para as semifinais.

Germán Cano comemora o segundo gol do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



A equipe de São Januário abriu o placar cedo, logo aos 5 minutos. Zeca cobrou escanteio aberto pela direita. Léo Matos subiu mais alto que a defesa rubro-negra e cabeceou para as redes. Na sequência, o Flamengo começa a ter mais a bola, enquanto o Vasco se defende.

Minutos depois de Gabriel ter assustado em chute após tabela com Everton Ribeiro, o Cruz-Maltino chegou ao segundo gol. Andrey protagonizou uma arrancada do lado direito e cruzou em cima de Diego. A bola sobrou para Morato, que serviu Germán Cano. O argentino dominou bonito e finalizou para balançar as redes.

Assista aos gols do Vasco diante do Flamengo: