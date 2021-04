Flamengo x Vasco: data, hora e canal do clássico carioca | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Flamengo x Vasco, fazem o clássico do Campeonato Carioca, às 19h, nesta quinta-feira (15), no estádio do Maracanã. O jogo será transmitido através pelo pay-per-view do Cariocão. A partida foi adiada em um dia por conta do jogo do Rubro-Negro pela decisão da Supercopa do Brasil, no domingo passado.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni vai embalada para o clássico após conquistar mais um título na temporada. No último domingo, o time Rubro-Negro venceu nos pênaltis, em um jogo emocionante, o Palmeiras e ficou com o troféu da Supercopa do Brasil.

O Mengão está em segundo lugar na tabela de classificação do Cariocão, com apenas um ponto atrás do Volta Redonda, que lidera a competição, com 20 pontos.

Flamengo comemorando gol pelo Carioca. (Foto: AGIF)



O Vasco tem a missão de evitar uma vitória do rival e de quebra continuar com uma sequência invicta no clássico. A diretoria cruz-maltina segue se reforçando, e nesta terça-feira (13), anunciou mais um reforço, o volante Rômulo.

A equipe ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação, com 10 pontos, e atualmente não está se classificando para a próxima fase.

Vasco comemorando gol. (Foto: AGIF)



Flamengo x Vasco: como e onde assistir AO VIVO na TV:

