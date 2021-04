Flamengo x Volta Redonda: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Vale taça no Maracanã! Neste sábado, às 19h (de Brasília), Flamengo e Volta Redonda medem forças em confronto direto pelo título da Taça Guanabara. O Esquadrão de Aço é o atual líder com 21 pontos, um a mais que o Rubro-Negro (20). Quem vencer garante o troféu. Em caso de empate, o título pode ficar com o Fluminense, que enfrenta o Madureira, no domingo.

+ Confira a tabela completa da Taça Guanabara

O Flamengo relacionou todos os principais jogadores para a partida, mas a ideia é poupar alguns titulares e escalar um time misto. A decisão será tomada com base em avaliações físicas que serão realizadas neste sábado. Na próxima terça-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Unión La Calera, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com uma fibrose no adutor da coxa, Rodrigo Caio será desfalque novamente para Rogério Ceni. Além dele, César e Thiago Maia seguem em recuperação de cirurgias no joelho e também estão fora da partida.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Volta Redonda:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24 de abril de 2021, às 19h

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago de Oliveira Esposito

Onde assistir: Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, João Gomes, Gerson e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Rodrigo Caio, Thiago Maia e César.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Matheuzinho, João Gomes, Vitinho e Rodrigo Muniz.

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)

Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Junior e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Andrey, Oliveira, Bruno Barra, Alef Manga e Caio.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, 20% apostam no empate e 10% creem na vitória do Volta Redonda.