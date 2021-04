Florentino Pérez não abre mão de política e pode tirar 2 ‘xodós’ de Zidane; atletas estão com contratos no fim

Na última quarta-feira (14), o Real Madrid foi até a Inglaterra para o jogo de volta das quartas de finais da Champions League, contra o Liverpool. Em uma partida sem muitaes emoções, o zero a zero no placar deu a classificação para os espanhóis, que haviam vencido na ida por 3 a 1. Na sequência da Champions, o Real encara mais um time inglês, o Chelsea.









Ainda que o clima esteja favorável e os resultados positivos venham acontecendo, a comissão técnica liderada por Zinedine Zidane está preocupada. Antes do El Clásico, o treinador havia dito que os jogadores do Real Madrid estavam “no limite” e é verdade. O jornal ‘Marca’ divulgou um mapeamento do Departamento Médico do Real, que indicava prováveis “lesionáveis”.

Foto: Denis Doyle/Getty Images



O brasileiro Vinícius Júnior e o croata Luka Modric são os atletas mais propensos a terem uma lesão ocasionada por cansaço. A ideia de Zidane é rodar o elenco para evitar a perda de jogadores. Além disso, o técnico francês pode ficar sem dois dos seus ‘preferidos’ por conta da nova política adotada pelo presidente madridista, Florentino Pérez.

Ainda que conquiste a sua 14ª Champions, o Real Madrid não deve abrir mão da austeridade instaurada por Pérez, onde buscar a redução de gastos no clube devido a falta de ganhos ocasionado pela pandemia. Sendo assim, as renovações de Sergio Ramos e Lucas Vázquez podem ser diretamente prejudicadas – quase certa de que não acontecerão.

Segundo o jornal espanhol ‘El Confidencial’, os atletas estão se sentindo desvalorizados pelo clube e que suas histórias não estão tendo o devido zelo. A proposta para Ramos seria de mais uma temporada – com opção para uma outra e redução de 10% em seu salário. No caso de Vázquez, a oferta é para renovar o vínculo por mais 3 anos e também com 10% de corte.