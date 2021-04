Florentino Pérez surpreende com ’empurrão’ que mudou o rumo de time escolhido para a Superliga, diz jornalista

Entre os 12 clubes que fazem parte da Superliga europeia, oficializada neste último domingo (18), o Atlético de Madrid não estava na lista inicial de equipes participantes da competição independente. Entretanto, Florentino Pérez, primeiro presidente da liga e atual mandatário do Real Madrid, mudou o rumo do rival nessa história.

Segundo o jornalista Joaquín Hernández, do “Vozpópuli“, da Espanha, a relação próxima entre Florentino e Enrique Cerezo, presidente do Atleti, contribuiu para a inclusão dos colchoneros na Superliga. Isso porque, num primeiro momento, o terceiro participante espanhol na competição, além de Real e Barcelona, seria o Sevilla.

O fato de o Sevilla ser da Andaluzia, comunidade espanhola com maior população e com grande apelo turístico, deixaram o clube em primeiro plano. A presença de investidores ingleses e asiáticos na equipe também foi levada em consideração. Porém, após intervenção de Pérez, o Atleti recebeu o “empurrão” necessário para ganhar a disputa e ser o escolhido.

Na visão do mandatário merengue, o fato do Atlético ter um faturamento anual superior ao do Sevilla e ter chegado a mais de uma final da Champions League, além de três títulos da Europa League nos últimos anos, foi fundamental para que os madrilenhos estivessem na lista de participantes.

A competição, que começará a ser disputada em agosto, com jogos no meio de semana, vai contra o que gostariam as ligas locais, a Uefa e a Fifa. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League “pode ser banido de todas as competições europeias ou internacionais”. E isso vale para clubes e também jogadores.

Além de Real Madrid, Atlético e Barcelona, também estão entre os participantes: Milan, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool.

De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados na primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados, mas é provável que Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estejam entre eles.