Florentino surpreende sobre retorno de CR7 ao Real Madrid: “É impossível”; presidente ‘blinda’ Vinícius Júnior

Depois de um início de temporada atípico, o Real Madrid vem recuperando o seu protagonismo no cenário do futebol mundial. O clube espanhol passou pelo Liverpool na Champions League e encara o Chelsea na semifinal da competição. Além disso, os Blancos se aproximaram do Atlético de Madrid, que está na liderança do Campeonato Espanhol.









No meio de tudo isso, o Real ainda se envolveu em uma polêmica que parou o mundo do futebol. Com Florentino Pérez na presidência, 12 clubes criaram a Superliga, um campeonato somente com os ‘poderosos’, que não terá rebaixamento. Em entrevista ao canal ‘El Chiringuito’, Pérez afirma que a Superliga é a salvação do esporte em um momento crítico.

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images



“Sempre que há uma mudança, há gente que se opõe. O que tem de atrativo? Que joguemos entre os grandes, a competitividade, se geram mais recursos. Os ricos? Eu não sou dono do Real Madrid, somos um clube de futebol e fazemos isso para salvar o futebol em um momento crítico”, explicou. Dentre outros temas abordados, o mandatário falou sobre contratações.

Questionado sobre a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid novamente, Florentino foi direto: “Eu gosto muito do Cristiano, mas é impossível. Ele não vai voltar. Ele tem contrato com a Juventus”. Além de rachaçar o retorno do astro português, o mandatário também descarta negociar Vinícius Júnior, nem mesmo trocar por Mbappé.

“Vinícius Júnior é intocável. Ele não vai sair do Real Madrid se o PSG pedi-lo (na negociação por Mbappé)”, enfatizou. Outro tema citado na entrevista foi a (inevitável) saída de Sérgio Ramos. “Eu amo o Sérgio Ramos, mas ele não aceitou a redução salarial proposta. Ele vai sair? Não disse isso”, afirmou.