Florenzi, do PSG, testa positivo para covid-19

Nesta segunda-feira, o Paris Saint-Germain recebeu os resultados dos testes de covid-19 antes de encarar o Bayern pela Liga dos Campeões. E o lateral Alessandro Florenzi testou positivo. O italiano já cumpre isolamento e está fora da partida.

A confirmação da contaminação do atleta foi feita pelo clube através das redes sociais. Também segundo o time parisiense, o jogador já estava isolado do restante do elenco por precaução. Os italianos Marco Verratti e Leonardo Bonucci também tiveram resultados positivos, e estavam com Florenzi na Seleção Italiana.

Após o último teste de PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi foi confirmado positivo. Ele irá, portanto, respeitar o isolamento e está sujeito ao protocolo de saúde apropriado. Como um lembrete, o jogador ficou em confinamento solitário por alguns dias por precaução. — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 5, 2021

O jogo desta quarta-feira reedita a final da última Champions League, na qual o PSG saiu derrotado. Até por isso, a partida se torna ainda mais importante para o clube francês. A bola rola às 16h, no horário de Brasília, na Allianz Arena, em Munique.