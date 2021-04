Flu age ‘na surdina’ e encaminha contratação de atacante do Guaraní (PAR); empresário confirma proximidade de acordo

A diretoria do Fluminense se movimenta nos bastidores buscando reforçar o grupo de trabalho do técnico Roger Machado. Depois de conhecer o seu grupo na Copa Libertadores da América, principal competição no calendário, o Tricolor não quer perder tempo e visa contratações. Uma das prioridades é qualificar o setor ofensivo.









Para o ataque, o Fluminense tentou a contratação de Matheus Babi, do Botafogo, mas viu o Athletico-PR entrar no negócio e se tornar o favorito. Outra alternativa buscada foi Willian “Bigode”, que não deve sair do Palmeiras neste momento. Diante da dificuldade em solo brasileiro, um nome do mercado sul-americano pode ser anunciado em breve.

Após conduzir negociações ‘na surdina’, o Tricolor está próximo de fechar com o argentino naturalizado paraguaio Raúl Bobadilla. Atualmente com 33 anos, o experiente atacante, que soma passagens pelo futebol europeu, defende as cores do Guaraní (PAR). O empresário do jogador, Regis Marques, confirmou a proximidade do acordo.

Em 2015, Bobadilla disputou a Copa América pelo Paraguai (Foto: Hernan Contreras/Agencia Uno/AGIF)



“Estamos negociando, ainda não está assinado, acho que à tarde estaríamos assinando tudo. É um empréstimo com opção de compra“, revelou o agente, em entrevista à Rádio Urbana, do Paraguai. Em entrevista recente ao “Boteco Tricolor”, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, fez suspense, mas garantiu ter “três ou quatro situações em andamento”.

Revelado no River Plate, Raúl Bobadilla teve passagens por Grasshoppers, Young Boys e Basel, da Suíça, Borussia Monchengladbach e Augsburg, da Alemanha, Aris, da Grécia, e Argentinos Juniors (ARG). Na temporada 2020, o atacante somou 34 atuações e 14 gols com a camisa do Guaraní (PAR).