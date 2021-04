Flu consulta Deyverson para a Libertadores e Palmeiras acena em R$ 6 milhões de economia; salários do centroavante giram em R$ 500 mil

Com a desistência em trazer Matheus Babi, o Fluminense foi obrigado a pensar em um novo plano para reforçar seu ataque. O técnico Roger Machado sabe que a Libertadores já está aí – o sorteio para a fase de grupos acontece nesta sexta -feira (09) – e, por isso, há pressa em anunciar uma contratação para o ataque. Nesta terça (06), o nome de Deyverson, do Palmeiras, chegou às alamedas do CT Carlos Castilho.

O centroavante de 29 anos está emprestado para o Alavés, da Espanha, até junho e a informação inicial é que o clube europeu não deve adquirir Deyverson em definitivo. Com isso, retornará a São Paulo para se apresentar ao clube alviverde, onde tem vínculo até o meio de 2022. Hoje, os espanhóis bancam 100% dos salários do camisa 16.

Como apurou o BolaVip Brasil com fontes ligadas ao clube tricolor, o Fluminense consultou a situação de Deyverson, sem proposta formalizada ao Palmeiras. Vale lembrar que Roger Machado trabalhou com o atacante em 2018, mesmo que tenha utilizado mais Miguel Borja em seu período no time alviverde.

Há algumas semanas, o Fluminense procurou Willian Bigode, também do Palmeiras, e propôs salários de até R$ 450 mil para fechar com o atacante, mas o Palmeiras não quer se desfazer do jogador de 34 anos. A tendência é renovar seu contrato, que expira em dezembro e há até chance do atleta se aposentar no clube paulista.

A torcida do Fluminense ficou agitada nas redes sociais com a consulta em Deyverson. Muitos veem o temperamento do centroavante como fator negativo, especialmente as expulsões. Outra parte, todavia, guarda apreço a seu estilo provocador aliado ao faro goleador.

Pelo Palmeiras, Deyverson marcou 24 gols em três temporadas. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, sagrou-se campeão brasileiro há três anos, fazendo, inclusive, o gol do título. Desde 2020, o centroavante vem sendo emprestado para times europeus e Abel Ferreira, técnico do Alviverde, não tem planos de contar com o atleta a partir do segundo semestre.

Seus vencimentos no Palmeiras giram em torno dos R$ 500 mil mensais. Caso fique até o final do contrato, isso significa uma despesa alviverde de cerca de R$ 6 milhões no total. Hoje Roger conta com Fred como titular e os jovens Jhon Kennedy e Samuel Granada como suplentes diretos. Lucca é outro que pode exercer a função, mas no duelo desta terça contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca, já vai ser substituído pelo promissor Kayky, outra joia formada em Xerém.