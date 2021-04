Flu encontra dificuldades por Jean Pyerre e meia do Corinthians vira alternativa no mercado; jogador foi oferecido

A diretoria do Fluminense segue de olho em reforços para qualificar o elenco de trabalho do técnico Roger Machado. O presidente Mário Bittencourt se mostra confiante na chegada de “dois ou três bons nomes“, conforme revelou em coletiva na última semana, e se articula nos bastidores do mercado da bola para anunciar contratações de olho no início da fase de grupos da Copa Libertadores da América.









Um dos desejos do Tricolor das Laranjeiras é qualificar o setor de meio de campo. Sem espaço no Grêmio, em baixa com o técnico Renato Gaúcho, o jovem Jean Pyerre está na mira, mas a direção gaúcha faz jogo duro e sinaliza a permanência do jogador. Com a dificuldade imposta, um outro nome da Série A do Campeonato Brasileiro entrou no radar.

De acordo com informação dos sites “Saudações Tricolores” e “Globoesporte.com”, o equatoriano Cazares, do Corinthians, foi oferecido ao Fluminense. O meio-campista está em reta final de contrato no clube paulista e, por conta do rendimento abaixo do esperado, não deve permanecer para a sequência da temporada.

Cazares: oferecido ao Tricolor (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação)



O vínculo de jogador de 29 anos com o Corinthians tem duração até a metade do ano, ou seja, ele já está liberado para assinar um pré-contrato com outra equipe. Um dos dificultadores no negócio é o salário de Cazares, que está pesando no clube paulista e também pode se tornar um entrave para o Fluminense.

Após ser oferecido, o equatoriano despertou o interesse do Tricolor, que está na fase de discussão de valores e analisa a contratação para a temporada 2021. O Corinthians segue sem procurar Cazares para tratar da renovação contratual e a saída já é dada como praticamente certa. No Timão, ele soma 27 partidas e dois gols marcados.