Flu ganha ‘carta na manga’ por Jean Pyerre e diretoria fica confiante para fechar com meio-campista

Jean Pyerre está totalmente sem espaço no Grêmio. Após terminar em baixa na temporada passada, o meio-campista tem uma relação estremecida com Renato Gaúcho e uma saída vem sendo cogitada desde o começo desse ano e o Fluminense entende que é a melhor oportunidade para tentar ter o jogador por empréstimo.









As conversas não são fáceis, tudo porque o Tricolor das Laranjeiras também disputa a Libertadores e o Imortal fica meio receoso de reforçar um rival direto pela disputa da competição internacional. No entanto, o Flu ainda não desistiu de contratar o atleta e uma contraproposta foi realizada.

De acordo com informações do jornalista Wilson Pinto, do portal “Torcedores.com”, a nova tentativa foi feita com uma alteração importante: O Fluminense quer ter Jean por empréstimo até dezembro e se disponibiliza a pagar 10% dos direitos econômicos do atleta por 1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões, pela cotação atual) após o final desse primeiro contrato.

O jogador está empolgado para defender o Flu e aguarda um acerto entre os clubes. O nome agrada bastante ao técnico Roger Machado, que gosta do estilo de jogo do meio-campista e entende que ele encaixaria no seu esquema tático. Até por isso, o treinador é um dos principais entusiastas para a sua contratação.

Apesar da dificuldade no negócio, os cartolas do Fluminense estão confiantes que a transação possa realmente acontecer. Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras prega cautela antes de conseguir concluir o eventual acordo.