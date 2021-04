Flu liga modo Libertadores e acerta com Cazares, Abel Hernandez e mais 2 reforços nesta 2ª feira

O Fluminense se movimentou no mercado após as inúmeras críticas referentes a reforços e nesta segunda-feira (12) fechou um pacotão de reforços para a equipe comandada por Roger Machado. Além de Cazares, meia-atacante que assinou com o Flu até 2022, as Laranjeiras também entrou em acordo para a contratação dos atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla. A informação é do Globoesporte.com.









Reforçar o ataque era uma das prioridades do Flu, que ainda tentou a transferência de Matheus Babi, do Botafogo e de William Bigode, do Palmeiras. Mas ambos seguiram outros rumos: Babi fechou com o Athletico-PR e Bigode conversa para renovar com a equipe paulista.

Com o objetivo de montar uma equipe reforçada para a disputa da Libertadores, o Flu deu três tacadas e contratou o paraguaio, Raúl Bobadilha, que estava no Guaraní-PAR e fechou contratado por empréstimo com opção de compra, assim como acertou com o Internacional a liberação de Abel Hernández, que chegará ao Time de Guerreiros sem custos. Mesma situação do equatoriano Cazares, que foi liberado pelo Corinthians de graça. O uruguaio Abel Hernández deve se apresentar no Nense na próxima quarta-feira (14).

PACOTÃO DE REFORÇOS! O Fluminense fechou a contratação de quatro jogadores experientes para a temporada 2021: Raúl Bobadilla e Abel Hernández (atacantes), Cazares (meia) e Manoel (zagueiro). pic.twitter.com/dVA80m4JXg — Debaixo do Gol (@DebaixoGol)

Além dos três jogadores citados que vão integrar o poder ofensivo do Flu, o Tricolor também acertou a contratação de dois defensores: David Braz, que estava no Grêmio, bem como, do zagueiro Manoel, que estava no Cruzeiro. Manoel, que pediu dispensa do clássico mineiro que aconteceu no último domingo (11), é outro atleta que chega sem custos às Laranjeiras.