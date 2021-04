Flu monta ‘barca’ com 4 nomes e Frazan deve sair por empréstimo: “Negociações avançadas”; Reginaldo é outro zagueiro em baixa

O Fluminense foi o clube brasileiro da Libertadores que mais se reforçou nos últimos dias antes da inscrição dos 30 jogadores para a fase de grupos. A Conmebol estipula até sábado o limite para a relação do elenco para os primeiros seis jogos da competição. O Tricolor acertou a contratação de 5 reforços essa semana. São eles: David Braz, Manoel, Cazares, Bobadilla e Abel Hernández.

O clube ainda não descarta a chamada “cereja” do bolo e aguarda Willian Bigode, reserva hoje no Palmeiras. Entretanto Roger Machado também tem carta branca para dispensar atletas que não o agradaram. Casos dos zagueiros Reginaldo e Frazan.

No caso de Frazan, o portal Sentimento Tricolor apurou que “um time brasileiro que estaria em negociações avançadas para contar com o atleta ainda nessa temporada”. Aos 24 anos, o zagueiro revelado em Xerém tem contrato até dezembro de 2022, mas perdeu espaço no elenco de Roger no início do ano.

Frazan até começou o Campeonato Carioca como titular, mas foi contestado pela torcida por vários erros de marcação. Saiu do time titular – que tem hoje com Nino e Luccas Claro como primeiras opções. Obviamente que a chegada de Manoel e David Braz fazem o beque tricolor perder ainda mais prestígio no elenco.

Vale lembrar que a “barca” nas Laranjeiras ainda tem Michel Araújo e Fernando Pacheco, porém os estrangeiros estão com negociações adiantadas por empréstimo. Araújo deve rumar para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, para jogar no time de Odair Hellmann, enquanto que Pacheco é cotado no Bahia.

Frazan perdeu espaço no Carioca e deve deixar o clube nos próximos dias (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)



As duas negociações são vistas com potencial pelo presidente Mario Bittencourt, pois contam com valores fixos de compra ao término do vínculo.