Flu negocia Michel Araújo com time de Odair na Arábia e deve ganhar R$ 22,7 milhões; “barca” no Tricolor tem ainda Pacheco e mais 2

Certamente o Fluminense é o clube do Brasil que mais vem movimentando o mercado nessa semana. Com a estreia na Libertadores marcada para a próxima semana e diante do poderoso River Plate, em Buenos Aires, o técnico Roger Machado ganhou vários reforços. Nas últimas 48 horas, foram 5 para sermos mais exatos. São eles: os zagueiros Manoel e David Braz, o meia Cazares e os atacantes Bobadilla e Abel Hernández.









Mas se o clube está ativo e fazendo contratações no limite do torneio sul-americano, por outro lado Roger segue fazendo uma “faxina” no plantel tricolor. Há pouco, os colegas do portal Saudações Tricolores e Caio Blois, setorista do Fluminense no UOL Esporte, informaram que o uruguaio Michel Araújo está negociando sua ida para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. A equipe é comandada pelo “Papito” Odair Hellmann, que indicou o atacante, atualmente na reserva do time carioca.

A equipe de Odair está próxima de levar o uruguaio com opção de compra fixada ao contrato. De acordo com a reportagem, a negociação por Araújo pode alcançar US$ 4 milhões (cerca de R$ 22,7 milhões na cotação atual) somando o valor estipulado no contrato com o pagamento à vista pelo empréstimo.

Araújo vinha sem espaço na temporada 2021 e os reforços pioraram ainda mais a situação (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)



O atacante de 24 anos foi sacado do time de Roger e vinha sendo pedido por muitos tricolores nas redes sociais. Muito viam o uruguaio merecendo chances à frente de Lucca e Luiz Henrique (hoje o titular é o jovem Kayky) ou mesmo substituindo Nenê pelo meio. A mulher de Araújo também se revoltou com o marido no banco e chegou a postar uma indireta nas redes sociais de que teria se arrependido de ter vindo ao Rio de Janeiro.

Quem também está próximo de sair do Tricolor é Fernando Pacheco. O peruano de 21 anos esteve bem próximo de um acerto com o Bahia, mas a transação não foi fechada, segundo Blois. Não houve, até aqui, propostas de compra, mas um empréstimo também é visto com bons olhos nas Laranjeiras. Os zagueiros Reginaldo e Frazan também estão fora dos planos de Roger e aguardam ofertas.