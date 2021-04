Fluminense bate Nova Iguaçu e se mantém no G-4

O Fluminense deu mais um passo rumo às semifinais do Campeonato Carioca. Neste domingo, os tricolores venceram por 3 a 1 o Nova Iguaçu, no Maracanã. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras chegaram a 16 pontos, ainda na quarta posição. Já o time da Baixada Fluminense, com nove, não tem mais chance de classificação.

Após um primeiro tempo ruim, o Fluminense voltou melhor para a etapa final e marcou com Kayky e Fred. O Nova Iguaçu diminuiu com Anderson. Só que nos acréscimos, os tricolores decretaram a vitória com John Kennedy.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu recebe o Resende, no Laranjão. A Ferj ainda não confirmou as datas das partidas.

O jogo – O Fluminense começou a partida pressionando o Nova Iguaçu. Os tricolores chegavam com mais facilidade ao ataque pelo lado direito, com Kayky e Claegari, mas sofriam com a marcação adversária.

O panorama do jogo seguia o mesmo. O Fluminense continuava com o domínio da posse de bola, mas não levava perigo ao Nova Iguaçu. Os visitantes avançavam pouco, mas assustaram aos 38 minutos, em chute de Anderson que parou em Marcos Felipe.

Os tricolores continuaram sem criar boas chances nos minutos finais. Com isso, a partida continuou igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense permaneceu com o domínio da partida. Só que desta vez, os tricolores abriram o placar aos seis minutos. Kayky fez grande jogada, passou por uma série de defensores e tocou na saída de Luiz Henrique para fazer um golaço no Maracanã.

O Nova Iguaçu foi obrigado a avançar e quase empatou em duas oportunidades. Primeiro, Rafinha chutou com perigo. Depois, foi a vez de Canela cabeceou próximo do gol.

Com espaço, o Fluminense foi objetivo e chegou ao segundo aos 17 minutos. Em boa troca de passes, Luiz Henrique tocou para Nenê na área. O meia rolou para Fred apenas empurrar para a rede para fazer seu gol de número 400 na carreira.

Só que os tricolores não tiveram tempo de comemorar a vantagem. Isso porque o Nova Iguaçu diminuiu no minuto seguinte. Anderson recebeu passe na área e chutou sem chance para Marcos Felipe.

O Fluminense não se abateu com o revés e continuou em busca do gol. Os tricolores quase ampliaram aos 23 minutos. Calegari chegou na linha de fundo e tentou achar Fred. Só que a zaga se antecipou para salvar o Nova Iguaçu.

Nos minutos finais, o Nova Iguaçu esboçou uma pressão, mas viu o Fluminense quase marcar em cobrança de falta de Nenê. Os visitantes também assustaram, em chute de Luã. No entanto, os tricolores confirmaram a vitória aos 46 minutos, com gol de Johan Kennedy.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 1 NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de abril de 2021, domingo

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus

Assistentes: Thiago Rosa Esposito e Lilian da Silva Bruno

Cartões amarelos: Wellington, Lucca e Yago (Fluminense); Dieguinho, Rafinha e Luiz Henrique (Nova Iguaçu)

GOLS

FLUMINENSE: Kayky, aos 6min do segundo tempo; Fred, aos 17min do segundo tempo; John Kennedy, aos 46min do segundo tempo

NOVA IGUAÇU: Anderson, aos 18min do segundo tempo

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington (Yago) e Nenê (Caio Paulista); Luiz Henrique (Gabriel Teixeira), Kayky (John Kennedy) e Fred (Lucca)

Técnico: Roger Machado

NOVA IGUAÇU: Luiz Henrique, Leonardo, André Santos e Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho (Raphael Carioca), Anderson e Dieguinho (Baggio); Yan (Andrey) e Canela (Luã)

Técnico: Carlos Vítor