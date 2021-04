Fluminense dá aval e Bahia negocia por meia Fernando Pacheco; empréstimo com opção de compra está em pauta, diz UOL Esporte

Em processo de reformulação do elenco, o Bahia segue no mercado. Em entrevista recente, o presidente Guilherme Bellintani confirmou que o Esquadrão está atrás de um novo centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Entretanto isso não inviabiliza a permanência de Gilberto, que tem contrato até dezembro em Salvador. À rádio Metrópole, o mandatário tricolor diz que vai fazer esforços para manter o goleador.

Nas redes sociais, torcedores do Bahia fizeram uma campanha para a manutenção do camisa 9 no Esquadrão. São sete gols em oito partidas na temporada, sendo seis na Copa do Nordeste, em que é artilheiro isolado. Bellintani afirmou que o maior empecilho para a extensão do vínculo é a crise financeira devido à pandemia da covid-19.

“Eu vi com satisfação essa campanha pela renovação. A gente sempre tem abertura, converso com empresário dele. Se o clube se recuperar financeiramente e o Gilberto quiser, esse acerto vai ser feito. Preciso muito que o clube se recupere para fazer propostas não só por Gilberto, como outros jogadores. A gente fez contrato com ele pré-pandemia. Hoje estamos gerindo o clube com zero receita de bilheteria. Temos que ajustar orçamento”, reforça Bellintani.

Gilberto tem contrato no Bahia até dezembro (Foto: Juan Mabromata – Pool/Getty Images Argentina)



Nesta quarta-feira (14), o nome de Gilberto circulou no Atlético-MG. De acordo com publicação do portal “Atlético-MG.Net”, a multa rescisória de Gilberto no Bahia gira na casa de R$ 22 milhões. Oficialmente o diretor-executivo Rodrigo Caetano nega categoricamente qualquer contato com o Esquadrão pelo centroavante, até porque Cuca tem hoje Vargas, Hulk, Marrony, Diego Tardelli entre outras opções.

Falando em setor ofensivo, o Bahia está na briga pelo meia Fernando Pacheco, do Fluminense. Segundo o colega Caio Blois, do UOL Esporte, o peruano de 21 anos esteve bem próximo de um acerto com o Esquadrão de Aço, mas a transação não foi fechada. Pacheco está fora dos planos de Roger Machado e aguarda propostas.

No caso do Fluminense, um empréstimo com valor fixado de compra pode ser benéfico. O Bahia segue em stand-by e pode retomar as conversas nos bastidores, até pela boa relação com o clube carioca.