Fluminense: David Braz faz atividade dentro de campo após se recuperar da Covid-19

Depois de conseguir um empate na estreia na Libertadores diante do River Plate, o Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira (23), no CT das Laranjeiras. A equipe joga neste domingo (25), diante do Madureira, pelo Campeonato Carioca. Com a classificação às semifinais assegurada, o técnico Roger Machado não deve mandar força máxima a campo.









Recém-contratado junto ao Grêmio, o zagueiro David Braz voltou a fazer atividades no gramado após contrair a Covid-19. Ele se reapresentou na terça-feira, quando terminou o período de isolamento. À tarde, ele fez trabalhos de musculação na academia e, posteriormente, deu voltas ao redor de um dos campos do CT.

Sem atuar desde 9 de abril, quando o Grêmio perdeu para o Independiente del Valle pela partida de ida da terceira fase da Libertadores, David Braz não deve ser utilizado como titular nas próximas partidas. No jogo de ontem, formaram dupla de zaga Nino e Luccas Claro.

Na posição, o Fluminense ainda tem como opções Matheus Ferraz, Frazan e o recém-contratado Manoel, que esteve entre os reservas diante do River Plate. Dos reforços contratados pelo Tricolor até agora, Cazares foi o que mais se destacou. Ele deu o passe para Fred empatar a partida de ontem.

Depois de enfrentar o Madureira no fim de semana, a equipe das Laranjeiras volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (28), fora de casa, contra o Independiente Santa Fe. No Grupo D, todos os times somam um ponto.