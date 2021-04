Fluminense é o brasileiro que mais vai viajar; veja a distância que cada time vai percorrer

Uma das maiores dificuldades de um torneio continental é a distância das viagens. Nesta Conmebol Libertadores, quis o destino que o “grupo da morte” pela qualidade técnica das equipes fosse também aquele que mais complicado em termos de logística. Azar o Fluminense.

O Tricolor carioca é o brasileiro que vai percorrer a maior distância na fase de grupos do torneio. Entre viagens de ida e volta, serão aproximadamente 23.078 km (o cálculo é feito através das distâncias em linha reta das cidades-sedes das equipes).

O Flu até tem uma viagem mais curta até Buenos Aires, na Argentina, mas terá que ir duas vezes para a Colômbia, uma para Bogotá e outra para a ainda mais longe Barranquilla.

Grande rival tricolor da primeira fase, o River Plate é um dos únicos dois times que percorrerão uma distância maior. Serão 23.910 km para os argentinos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O primeiro lugar da lista geral é da LDU, que andará 25.154 km pelo continente. O time de Quito está no grupo do Flamengo e, além do Rio de Janeiro, também terá que viajar até Buenos Aires (Argentina) e La Calera (Venezuela).

Entre os brasileiros, quem menos vai viajar é o São Paulo. O Tricolor Paulista vai percorrer “apenas” 13.356 km para visitar Lima (Peru), Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai).

Considerando todos os times da competição, o “vencedor logístico” do sorteio é o Racing, que divide grupo com o São Paulo. O time argentino vai percorrer apenas 10.034 km.

Arte ESPN

A lista de distância percorrida pelos times brasileiros é:

Vale ressaltar que essas distâncias ainda podem se alterar bastante durante a competição, já que a pandemia do COVID-19 tem alterado datas de partidas em cima da hora.