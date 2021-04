Fluminense empresta Michel Araújo para time dos Emirados Árabes Unidos

A diretoria do Fluminense aceitou a proposta de empréstimo por Michel Araújo, feita pelo Al Wasl. O time dos Emirados Árabes Unidos tem como técnico Odair Hellmann, ex-treinador do Tricolor Carioca. O técnico deseja contar com o jogador e as negociações foram finalizadas com sucesso. Os valores da transação não foram revelados, mas fala-se em algo de 500 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões).

O Fluminense encorpou muito o seu elenco esta semana. Dentre anunciados e já acertados estão os zagueiros David Braz e Manoel, o meia Juan Cazares e os atacantes Raúl Bobadilla e Abel Hernández.