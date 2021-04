Fluminense está interessado em meia da Ferroviária

O Fluminense segue procurando reforços para a sequência da temporada e mira em alguns jovens. Na lista está o meia Vinícius Zanocelo, que vem se destacando pela Ferroviária no Campeonato Paulista.

Vinícius Zanocelo tem apenas 20 anos e tem passagens pela Seleção Brasileira das categorias de base. Justamente por conta disso a Ferroviária pagou mais de R$ 2 milhões para a Ponte Preta para ter os direitos federativos do jogador.

O jogador se animou com a possibilidade de jogar pelo Fluminense e deu aval para a negociação. A Ferroviária também deseja que aconteça um negócio sem a venda em definitivo dos direitos federativos.

Pelo acordo que está se desenhando o Fluminense vai receber o jogador por empréstimo até o fim do ano. Assim o jogador pode ter visibilidade atuando em competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas a Ferroviária manteria os direitos do jogador. Entretanto o Tricolor teria uma taxa de vitrine e ao fim do vínculo direito a comprar 50% dos direitos do jogador.

O Fluminense tem sido agressivo no mercado. Nas últimas semanas o clube contratou os zagueiros Manoel e David Braz, o meia equatoriano Juan Cazares, o atacante argentino Abel Hernández e o artilheiro paraguaio Raúl Bobadilla.