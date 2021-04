Fluminense estreia na Libertadores contra o River Plate

O Fluminense inicia sua caminhada na Libertadores nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília). Os tricolores recebem o River Plate, no Maracanã.

O duelo é válido pelo grupo D, que ainda ainda tem o Júnior e o Independiente Santa Fé, que também se enfrentam nesta quinta-feira.

O Fluminense vai a campo embalado pelo bom começo de temporada. O técnico Roger Machado ganhou uma pacote de reforços na última semana e terá a disposição um elenco recheado de experientes e jovens jogadores.

Os donos da casa vão a campo sabendo que terão um adversário complicado. O atacante Fred pregou respeito ao River Plate.

FALTAM 24 HORAS, TRICOLOR! Quem aí não aguenta mais esperar a nossa estreia na @libertadoresbr? Vamos em busca da #GlóriaEterna! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/ISWJDAus89 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 21, 2021

“Nosso sentimento é o que sempre aconteceu. É de respeitar muito nossos adversários, com o River não vai ser diferente mas ter muita coragem e personalidade. Futebol é um jogo muito emocional, onde trocamos momentos com os nossos adversários. Terão momentos no jogo que teremos posse, em outros será nosso adversário. Nossa briga será por tomar o espaço em todos os setores do campo e agredir ao máximo, disse.

Em termos de escalação, Roger Machado deve optar pela manutenção da formação que venceu o clássico contra o Botafogo. Uma ausência será sentida no banco. O recém-chegado Bobadilla não foi regularizado a tempo deste jogo e está fora.

Do outro lado, o River Plate chega motivado para o confronto após a goleada aplicada no fim de semana, no Campeonato Argentino. O clube argentino quer voltar a fazer grande campanha na Libertadores.

Só que o técnico Marcelo Gallardo tem problemas. O meia Jorge Carrascal e o zagueiro Robert Rojas cumprem suspensão. Já o zagueiro Javier Pinola segue fora, se recuperando de uma fratura no braço.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RIVER PLATE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de abril de 2021, quinta-feira

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Assistentes: Christian Schiemann (Chile) e Cláudio Ríos (Chile)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington e Yago; Nenê, Kayky e Fred

Técnico: Roger Machado

RIVER PLATE: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana (David Martínez) e Angileri; Palavecino, Enzo Pérez e De La Cruz; Lucas Beltrán, Borré e Julián Álvarez

Técnico: Marcelo Gallardo