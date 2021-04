Fluminense faz proposta por Abel Hernández, atacante do Internacional

Embalado nas expectativas para a estreia na Libertadores, o Fluminense começou a mapear o mercado para reforçar seu elenco e estruturar um time considerado ideal para a competição. Assim, segundo apuração do jornalista Gerson Júnior, da “Rádio Brasil”, o Fluminense manifestou interesse na contratação do atacante uruguaio Abel Hernández, de 30 anos. Hoje jogador do Internacional, o atleta chegaria com um contrato de um ano com opção de renovação ao fim do vínculo. A informação foi dada pelo site “GE”.



> Veja a classificação do Campeonato Carioca

Vale ressaltar que o Tricolor teria se interessado por Abel, por conta do jogador estar perto do fim do contrato com o clube Colorado e, com isso, chegaria sem custos às Laranjeiras.

Contratado em agosto do ano passado, Abel Hernández viveu um momento como titular, porém, perdeu a vaga e, atualmente com Miguel Ángel Ramirez, não vem sendo muito utilizado. Pelo clube, o atacante atuou em 31 jogos e fez seis gols. Seu vínculo com o Internacional vai até o dia 30 de junho.

Outro fato importante que pode facilitar a negociação do jogador com o Fluminense, é o fato dos concorrentes brasileiros terem desistido da contratação do atleta. Isso porque, após o Bahia se afastar das tratativas por ter o atacante, o L! apurou com um membro da diretoria do Fortaleza, que o clube também não almeja mais negociar com Abel Hernández.

Procurada pelo LANCE!, a diretoria do Internacional disse que ‘não vai comentar sobre especulações’.

Além do Internacional, na América do Sul, o uruguaio já defendeu as cores do Peñarol (URU) e Central Español (URU). No entanto, foi na Europa que Abel conseguiu sucesso. Pelo velho continente, o atleta chegou a defender o Palermo (ITA) por seis temporadas, o Hull City (ING) por quatro temporadas, além de mais um ano no CSKA Moscou (RUS) e no Al Ahli (QAT).

Além de Abel, o Fluminense também almeja a contratação de Raúl Bobadilla. Porém, como informado ao L! pelo próprio empresário do jogador, Regis Marques, a expectativa é que o argentino de 33 anos chegue ao Rio de Janeiro em breve para assinar contrato de empréstimo com opção de compra fixada.

Caso acertem em definitivo com o Fluminense, Abel e Bobadilla se juntaram a John Kennedy, Samuel e Fred como os centroavantes de ofício do elenco comandado por Roger Machado.