Fluminense fica próximo de acerto com o zagueiro Manoel, do Cruzeiro

Em busca de um zagueiro para o elenco, o Fluminense está próximo de acertar a contratação de Manoel, do Cruzeiro. Prestes a encerrar o contrato com o clube Celeste, o jogador pediu para deixar a equipe e está fora do clássico com o Atlético-MG, neste domingo. A informação foi dada inicialmente pelo “O Dia” e confirmada pelo LANCE!.

O vínculo de Manoel com o Cruzeiro se encerra no fim de junho. De acordo com nota oficial, o zagueiro procurou a comissão técnica na manhã deste sábado, manifestando o desejo de não mais atuar pela Raposa. Nos últimos meses, o clube tentou viabilizar a renovação do defensor, mas recebeu o pedido de afastamento “para que finalize a negociação em curso que ele possui com outra equipe, que ofereceu valores acima das possibilidades celestes, e compatíveis com o pedido fora da realidade que o jogador já havia manifestado ao Cruzeiro”. Veja a nota completa ao fim da matéria.

A ideia é que o Flu acerte toda a situação antes do dia 18, quando se encerra o prazo de inscrição para a fase de grupos da Libertadores. A posição é uma das prioridades do Tricolor carioca, que tem acordo com David Braz, do Grêmio, e espera a rescisão do jogador para assinar. David Duarte, do Goiás, era a outra opção, mas não houve um entendimento pela negociação.

Aos 31 anos, Manoel foi revelado pelo Athletico-PR, onde esteve de 2009 a 2014, quando foi para o Cruzeiro. O zagueiro teve rápidas passagens por empréstimo por Corinthians em 2019 e pelo Trabzonspor, da Turquia, em 2020, e depois voltou ao clube mineiro. Como profissional, são 430 jogos e 28 gols marcados.

No Tricolor, ele irá disputar posição com os titulares Luccas Claro e Nino, além de Matheus Ferraz e Frazan. O primeiro está lesionado atualmente e um dos motivos para a busca por dois defensores é justamente sua idade avançada. Já o segundo, cria da base, não convenceu no Carioca e chegou até a ser oferecido ao Botafogo na negociação por Matheus Babi.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Manoel não será relacionado para a partida deste domingo, diante do Atlético-MG. O jogador procurou a comissão técnica na manhã deste sábado, manifestando o desejo de não mais atuar pelo Clube.

Manoel retornou ao Cruzeiro ano passado e foi parceiro do Clube ao aceitar se adequar ao momento de austeridade financeira pelo qual passa a instituição. Em campo, sempre demonstrou comprometimento no dia a dia e nos jogos, sendo uma referência para seus companheiros.

Nos últimos meses, o Cruzeiro tem feito todos os esforços possíveis para tentar viabilizar a renovação do contrato do atleta, que vencerá em dois meses, dada a sua importância para o elenco. Considerando a alta pedida do atleta e de seu staff para a renovação, o Clube entendia que a negociação ainda estava em andamento e seguia buscando alternativas para que a pedida do jogador pudesse se adequar à realidade de momento da instituição.

No entanto, na manhã deste sábado, antes do último treino em preparação para o clássico contra o Atlético-MG, Manoel se dirigiu à comissão técnica e externou sua vontade de deixar o Clube, justificando não estar 100% focado no importante duelo deste domingo, para que finalize a negociação em curso que ele possui com outra equipe, que ofereceu valores acima das possibilidades celestes, e compatíveis com o pedido fora da realidade que o jogador já havia manifestado ao Cruzeiro.

O Clube informa que passa por um momento de austeridade, de grande responsabilidade, e não fará nada além de suas possibilidades financeiras, continuando firme no propósito de reorganização fora das quatro linhas, valorizando os atletas jovens, da Base e o trabalho de seus profissionais que estão focados nas diretrizes e objetivos da instituição, buscando pela excelência em um projeto de médio a longo prazo, para que o Cruzeiro se recoloque na Série A e em uma situação financeira condizente ao seu protagonismo e tradição.”